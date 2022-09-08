Homeتقرير أممي: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب وباء كوروناخبر عاجل تقرير أممي: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب وباء كورونا By admin 09/08/2022 شارك أ.ف.ب عن تقرير أممي: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب وباء كورونا مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أمميالصحةالعالمالمعيشةبسببتراجعتقريرخبرسنواتعاجلكوروناوالتعليموباءومستوى شارك
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