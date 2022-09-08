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تقرير أممي: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب وباء كورونا

By admin



أ.ف.ب عن تقرير أممي: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب وباء كورونا

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