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المحكمة العليا الفرنسية تدين رفعت الأسد بامتلاكه أصولاً غير مشروعة

By admin



محكمة النقض الفرنسية تؤيد بحكم نهائي إدانة رفعت الأسد بجرم الاختلاس وتبييض الأموال وتؤكد العقوبات المنصوصة بحبس الأسد 4 سنوات ومصادرة أملاكه

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