Homeالمحكمة العليا الفرنسية تدين رفعت الأسد بامتلاكه أصولاً غير مشروعةخبر عاجل المحكمة العليا الفرنسية تدين رفعت الأسد بامتلاكه أصولاً غير مشروعة By admin 09/07/2022 شارك محكمة النقض الفرنسية تؤيد بحكم نهائي إدانة رفعت الأسد بجرم الاختلاس وتبييض الأموال وتؤكد العقوبات المنصوصة بحبس الأسد 4 سنوات ومصادرة أملاكه مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أصولاالأسدالعلياالفرنسيةالمحكمةبامتلاكهتدينخبررفعتعاجلغيرمشروعة شارك
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