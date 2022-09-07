المحكمة العليا الفرنسية تدين رفعت الأسد بامتلاكه أصولاً غير مشروعة

محكمة النقض الفرنسية تؤيد بحكم نهائي إدانة رفعت الأسد بجرم الاختلاس وتبييض الأموال وتؤكد العقوبات المنصوصة بحبس الأسد 4 سنوات ومصادرة أملاكه

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