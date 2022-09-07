Homeالوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ19 مرة الحد المسموح بهخبر عاجل الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ19 مرة الحد المسموح به By admin 09/07/2022 شارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ19 مرة الحد المسموح به مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إيرانالحدالدوليةالذريةالمخصبالمسموحالوكالةاليورانيومبـ19خبرعاجلللطاقةمخزونمرةيتجاوز شارك
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