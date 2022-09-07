Homeفصل نائب سابق من التيار الوطني الحرخبر عاجل فصل نائب سابق من التيار الوطني الحر By admin 09/07/2022 شارك أشارت معلومات LBCI إلى أن المجلس التأديبي في التيار الوطني الحر اتخذ قراراً بفصل زياد اسود والقرار ينتظر موافقة رئيس التيار النائب جبران باسيل عليه. مواضيع متعلقة الجنيه الاسترليني يهوي لأدنى مستوى منذ عام 1985 مقابل… 09/07/2022 المحكمة العليا الفرنسية تدين رفعت الأسد بامتلاكه أصولاً غير… 09/07/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. التيارالحرالوطنيخبرسابقعاجلفصلنائب شارك
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