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فصل نائب سابق من التيار الوطني الحر

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أشارت معلومات LBCI إلى أن المجلس التأديبي في التيار الوطني الحر اتخذ قراراً بفصل زياد اسود والقرار ينتظر موافقة رئيس التيار النائب جبران باسيل عليه.

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