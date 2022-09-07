الخطوط الجوية الأميركية تهدد بتعليق رحلاتها من مطار نيويورك إذا طلب منها زيادة الرحلات

الخطوط الجوية الأميركية تهدد بتعليق رحلاتها من مطار نيويورك إذا طلب منها زيادة الرحلات

الخطوط الجوية الأميركية تهدد بتعليق رحلاتها من مطار نيويورك إذا طلب منها زيادة الرحلات