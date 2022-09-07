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الخطوط الجوية الأميركية تهدد بتعليق رحلاتها من مطار نيويورك إذا طلب منها زيادة الرحلات

By admin



الخطوط الجوية الأميركية تهدد بتعليق رحلاتها من مطار نيويورك إذا طلب منها زيادة الرحلات

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