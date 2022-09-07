Homeالخطوط الجوية الأميركية تهدد بتعليق رحلاتها من مطار نيويورك إذا طلب منها زيادة الرحلاتخبر عاجل الخطوط الجوية الأميركية تهدد بتعليق رحلاتها من مطار نيويورك إذا طلب منها زيادة الرحلات By admin 09/07/2022 شارك الخطوط الجوية الأميركية تهدد بتعليق رحلاتها من مطار نيويورك إذا طلب منها زيادة الرحلات مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إذاالأميركيةالجويةالخطوطالرحلاتبتعليقتهددخبررحلاتهازيادةطلبعاجلمطارمنهانيويورك شارك
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