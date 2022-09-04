Homeجعجع: بكركي بتوجّه الرسائل بكركي ما بيتوجّهلا رسايلخبر عاجل جعجع: بكركي بتوجّه الرسائل بكركي ما بيتوجّهلا رسايل By admin 09/04/2022 شارك جعجع: كما أتت النتائج التي اعطتها رسائل جمال باشا السفاح وسلطة الوصاية السورية بعده، ستكون نتائج هذه الرسالة، لانه وباختصار “بكركي هيي يلي بتوجّه الرسائل، بكركي ما بيتوجّهلا رسايل” مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الرسائلبتوجهبكركيبيتوجّهلاجعجعخبررسايلعاجل شارك
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