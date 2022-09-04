جعجع: بكركي بتوجّه الرسائل بكركي ما بيتوجّهلا رسايل

جعجع: كما أتت النتائج التي اعطتها رسائل جمال باشا السفاح وسلطة الوصاية السورية بعده، ستكون نتائج هذه الرسالة، لانه وباختصار “بكركي هيي يلي بتوجّه الرسائل، بكركي ما بيتوجّهلا رسايل”

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