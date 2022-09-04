المطران عنداري: لا نقبل في وطننا بزاوية للمسيحيين

المطران عنداري من معراب: لا نقبل في وطننا بزاوية للمسيحيين، ولا بزاوية للمسلمين، بل نصرّ على وطن الرسالة، على مدّ الجسور بين المواطن والوطن، وطن للجميع، وطنٍ واحد يعتمد اللامركزية الادارية الموسّعة

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