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المطران عنداري: لا نقبل في وطننا بزاوية للمسيحيين

By admin



المطران عنداري من معراب: لا نقبل في وطننا بزاوية للمسيحيين، ولا بزاوية للمسلمين، بل نصرّ على وطن الرسالة، على مدّ الجسور بين المواطن والوطن، وطن للجميع، وطنٍ واحد يعتمد اللامركزية الادارية الموسّعة

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