Homeزلزال بقوة 3.7 درجات بضرب مصرخبر عاجل زلزال بقوة 3.7 درجات بضرب مصر By admin 09/03/2022 شارك سَجّلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل اليوم، زلزالاً بلغت قوته 3.7 درجات على مقياس ريختر، على بعُد 135 كيلومترًا جنوب شرق مدينة مرسى مطروح. مواضيع متعلقة الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل صوتية لتفريق لبنانيين قرب السياج… 09/03/2022 فصل محطة زابوريجيا النووية مجددًا عن شبكة كهرباء أوكرانيا 09/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. بضرببقوةخبردرجاتزلزالعاجلمصر شارك
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