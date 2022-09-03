زلزال بقوة 3.7 درجات بضرب مصر

سَجّلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل اليوم، زلزالاً بلغت قوته 3.7 درجات على مقياس ريختر، على بعُد 135 كيلومترًا جنوب شرق مدينة مرسى مطروح.

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