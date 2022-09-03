قائد طائرة هدد بالاصطدام عمدا في متجر بولاية ميسيسيبي

الشرطة الأمريكية: قائد طائرة صغيرة هدد بالاصطدام عمدا في متجر وول مارت بمدينة توبيلو بولاية ميسيسيبي

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