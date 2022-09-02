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الخارجية الأميركية: تلقينا رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي نحن ندرسها وسنرد عليها من خلال الاتحاد الأوروبي

By admin



الخارجية الأميركية: تلقينا رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي نحن ندرسها وسنرد عليها

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