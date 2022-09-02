Homeالخارجية الأميركية: تلقينا رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي نحن ندرسها وسنرد عليها من خلال الاتحاد الأوروبيخبر عاجل الخارجية الأميركية: تلقينا رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي نحن ندرسها وسنرد عليها من خلال الاتحاد الأوروبي By admin 09/02/2022 شارك الخارجية الأميركية: تلقينا رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي نحن ندرسها وسنرد عليها مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إيرانالأميركيةالأوروبيالاتحادالخارجيةتلقيناخبرخلالعاجلعليهانحنندرسهاوسنرد شارك
Comments are closed.