Homeتعليق حركة المرور في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة متجهة إلى اسطنبول من أوكرانياخبر عاجل تعليق حركة المرور في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة متجهة إلى اسطنبول من أوكرانيا By admin 09/01/2022 شارك شركة الشحن التركية تريبيكا: تعليق حركة المرور في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة متجهة إلى اسطنبول من أوكرانيا مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أوكرانيااسطنبولالبوسفورالمروربسببتعليقجنوححركةخبرسفينةعاجلمتجهةمضيق شارك
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