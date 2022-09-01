تعليق حركة المرور في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة متجهة إلى اسطنبول من أوكرانيا

تعليق حركة المرور في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة متجهة إلى اسطنبول من أوكرانيا

شركة الشحن التركية تريبيكا: تعليق حركة المرور في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة متجهة إلى اسطنبول من أوكرانيا