البيت الأبيض: بايدن أكد أهمية اختتام مفاوضات بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة

البيت الأبيض: بايدن أكد أهمية اختتام مفاوضات بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة

البيت الأبيض: بايدن أكد أهمية اختتام مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة