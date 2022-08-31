Homeالبيت الأبيض: بايدن أكد أهمية اختتام مفاوضات بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلةخبر عاجل البيت الأبيض: بايدن أكد أهمية اختتام مفاوضات بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة By admin 08/31/2022 شارك البيت الأبيض: بايدن أكد أهمية اختتام مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أكدأهميةإسرائيلاختتامالأبيضالأسابيعالبيتالمقبلةبايدنخبرعاجلمفاوضاتولبنان شارك
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