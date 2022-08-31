Homeقصف إسرائيلي يستهدف محيط مطار حلبخبر عاجل قصف إسرائيلي يستهدف محيط مطار حلب By admin 08/31/2022 شارك افاد المرصد السوري بأن قصفا إًسرائيلياً استهدف محيط مطار حلب ومستودعات قربه. مواضيع متعلقة الخارجية الأميركية: تلقينا رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي… 09/02/2022 سفن وقوارب إنقاذ توجهت إلى موقع سفينة الشحن المتعطلة في… 09/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إسرائيليحلبخبرعاجلقصفمحيطمطاريستهدف شارك
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