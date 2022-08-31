Homeالإمارات تمنح تأشيرات لمشجعي كأس العالم 2022 مقابل 27 دولاراًخبر عاجل الإمارات تمنح تأشيرات لمشجعي كأس العالم 2022 مقابل 27 دولاراً By admin 08/31/2022 شارك الإمارات تمنح تأشيرات لمشجعي كأس العالم 2022 مقابل 27 دولاراً مواضيع متعلقة الخارجية الأميركية: تلقينا رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي… 09/02/2022 سفن وقوارب إنقاذ توجهت إلى موقع سفينة الشحن المتعطلة في… 09/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الإماراتالعالمتأشيراتتمنحخبردولاراعاجلكأسلمشجعيمقابل شارك
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