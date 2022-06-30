الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة قائد منطقة نابلس العسكرية ومستوطنين اثنين برصاص مسلحين فلسطينيين خلال اشتباك قرب منطقة “قبر يوسف” شرق نابلس

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.