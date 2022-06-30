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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة قائد منطقة نابلس العسكرية ومستوطنين

By admin



الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة قائد منطقة نابلس العسكرية ومستوطنين اثنين برصاص مسلحين فلسطينيين خلال اشتباك قرب منطقة “قبر يوسف” شرق نابلس

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