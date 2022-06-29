Homeالمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوصي الأمريكيين المحتمل تعرضهم لجدري القردة بتلقي اللقاحخبر عاجل المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوصي الأمريكيين المحتمل تعرضهم لجدري القردة بتلقي اللقاح By admin 06/29/2022 شارك المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوصي الأمريكيين المحتمل تعرضهم لجدري القردة بتلقي اللقاح مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الأمراضالأمريكيالأمريكيينالقردةاللقاحالمحتملالمركزبتلقيتعرضهمخبرعاجللجدريلمكافحةمنهاوالوقايةيوصي شارك
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