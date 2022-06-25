Homeرويترز: منظمة الصحة العالمية لا ترى أن تفشي حالات جدري القردة يستدعي إعلان حالة طوارئ عامةخبر عاجل رويترز: منظمة الصحة العالمية لا ترى أن تفشي حالات جدري القردة يستدعي إعلان حالة طوارئ عامة By admin 06/25/2022 شارك رويترز: منظمة الصحة العالمية لا ترى أن تفشي حالات جدري القردة يستدعي إعلان حالة طوارئ عامة مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إعلانالصحةالعالميةالقردةترىتفشيجدريخبررويترزطوارئعاجلعامةمنظمةيستدعي شارك
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