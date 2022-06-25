رويترز: منظمة الصحة العالمية لا ترى أن تفشي حالات جدري القردة يستدعي إعلان حالة طوارئ عامة

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.