Homeرويترز: إسرائيليون اجتمعوا مع المبعوث الأمريكي بشأن الحدود البحرية مع لبنانخبر عاجل رويترز: إسرائيليون اجتمعوا مع المبعوث الأمريكي بشأن الحدود البحرية مع لبنان By admin 06/25/2022 شارك رويترز: مفاوضون إسرائيليون اجتمعوا مع المبعوث الأمريكي بشأن الحدود البحرية مع لبنان ويأملون في حل قريب مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إسرائيليوناجتمعواالأمريكيالبحريةالحدودالمبعوثبشأنخبررويترزعاجللبنان شارك
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