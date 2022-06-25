رويترز: إسرائيليون اجتمعوا مع المبعوث الأمريكي بشأن الحدود البحرية مع لبنان

رويترز: إسرائيليون اجتمعوا مع المبعوث الأمريكي بشأن الحدود البحرية مع لبنان

رويترز: مفاوضون إسرائيليون اجتمعوا مع المبعوث الأمريكي بشأن الحدود البحرية مع لبنان ويأملون في حل قريب