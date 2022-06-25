Cedar News
أخبار لبنان والعالم


خبر عاجل

رويترز: إسرائيليون اجتمعوا مع المبعوث الأمريكي بشأن الحدود البحرية مع لبنان

By admin



رويترز: مفاوضون إسرائيليون اجتمعوا مع المبعوث الأمريكي بشأن الحدود البحرية مع لبنان ويأملون في حل قريب

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
خبر عاجل

روسيا: إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد

خبر عاجل

مصرع 7 أشخاص حادث تصادم حافلة لنقل الركاب بسيارة على طريق القاهرة – العين…

خبر عاجل

3 قتلى و18 جريحا في حرائق اندلعت في غابات شرقي الجزائر

خبر عاجل

الجزائر: هزة أرضية قوتها 5.1 درجة ر تضرب مناطق في وهران ب

خبر عاجل

إطلاق رصاص غضبًا بعد وفاة الطفلة في القبة ضهر المغر

خبر عاجل

بعد تحديد مكانه.. قاتل الطالبة إيمان إرشيد أطلق النار على نفسه

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

جريح نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل وانقلابها على اوتوستراد…

إيران: اختبار صاروخ حامل للأقمار الصناعية إلى الفضاء

جونسون يحذّر ماكرون من “أي محاولة” للتوصل إلى…

العثور على 17 جثة في ناد ليلي في جنوب إفريقيا

اندلاع حريق في عدد من المنشآت الصناعية في مدينة حيفا

1 من 13

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com