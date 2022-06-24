Homeمجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على مشروع قانون قدمه الديمقراطيون والجمهوريون بشأن تقييد حيازة الأسلحةخبر عاجل مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على مشروع قانون قدمه الديمقراطيون والجمهوريون بشأن تقييد حيازة الأسلحة By admin 06/24/2022 شارك مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على مشروع قانون قدمه الديمقراطيون والجمهوريون بشأن تقييد حيازة الأسلحة مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الأسلحةالأمريكيالديمقراطيونالشيوخبشأنتقييدحيازةخبرعاجلقانونقدمهمجلسمشروعوالجمهوريونيصدق شارك
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