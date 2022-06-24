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مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على مشروع قانون قدمه الديمقراطيون والجمهوريون بشأن تقييد حيازة الأسلحة

By admin



مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على مشروع قانون قدمه الديمقراطيون والجمهوريون بشأن تقييد حيازة الأسلحة

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