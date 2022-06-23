إيران: تعيين محمد كاظمي رئيسًا لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري خلفًا ل حسين طائب المعزول

إيران: تعيين محمد كاظمي رئيسًا لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري خلفًا ل حسين طائب المعزول

وسائل إعلام إيرانية: تعيين محمد كاظمي رئيسًا لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني خلفًا ل حسين طائب المعزول اليوم