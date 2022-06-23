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إيران: تعيين محمد كاظمي رئيسًا لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري خلفًا ل حسين طائب المعزول

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وسائل إعلام إيرانية: تعيين محمد كاظمي رئيسًا لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني خلفًا ل حسين طائب المعزول اليوم

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