Homeإيران: تعيين محمد كاظمي رئيسًا لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري خلفًا ل حسين طائب المعزولخبر عاجل إيران: تعيين محمد كاظمي رئيسًا لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري خلفًا ل حسين طائب المعزول By admin 06/23/2022 شارك وسائل إعلام إيرانية: تعيين محمد كاظمي رئيسًا لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني خلفًا ل حسين طائب المعزول اليوم مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إيرانالاستخباراتالثوريالحرسالمعزولتعيينحسينخبرخلفارئيساطائبعاجلكاظميلجهازمحمد شارك
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