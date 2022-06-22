وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا طلب منا القيام بعملية في لبنان فستكون قوية وستكلف إيران والحزب ثمنا باهظا

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا طلب منا القيام بعملية في لبنان فستكون قوية وستكلف إيران والحزب ثمنا باهظا

الدفاع الإسرائيلي: إذا طلب منا القيام بعملية في لبنان فستكون قوية ودقيقة وستكلف إيران وحزب الله ثمنا باهظا