Homeوزير الدفاع الإسرائيلي: إذا طلب منا القيام بعملية في لبنان فستكون قوية وستكلف إيران والحزب ثمنا باهظاخبر عاجل وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا طلب منا القيام بعملية في لبنان فستكون قوية وستكلف إيران والحزب ثمنا باهظا By admin 06/22/2022 شارك الدفاع الإسرائيلي: إذا طلب منا القيام بعملية في لبنان فستكون قوية ودقيقة وستكلف إيران وحزب الله ثمنا باهظا مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إذاإيرانالإسرائيليالدفاعالقيامباهظابعمليةثمناخبرطلبعاجلفستكونقويةلبنانمناوالحزبوزيروستكلف شارك
Comments are closed.