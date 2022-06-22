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وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا طلب منا القيام بعملية في لبنان فستكون قوية وستكلف إيران والحزب ثمنا باهظا

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الدفاع الإسرائيلي: إذا طلب منا القيام بعملية في لبنان فستكون قوية ودقيقة وستكلف إيران وحزب الله ثمنا باهظا

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