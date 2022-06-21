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دورية من أمن الدولة تداهم في هذه الأثناء منزل رياض سلامة في الرابية

By admin



دورية من أمن الدولة تداهم في هذه الأثناء منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بإشارة من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وتنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه

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