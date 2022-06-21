دورية من أمن الدولة تداهم في هذه الأثناء منزل رياض سلامة في الرابية

دورية من أمن الدولة تداهم في هذه الأثناء منزل رياض سلامة في الرابية

دورية من أمن الدولة تداهم في هذه الأثناء منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بإشارة من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وتنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه