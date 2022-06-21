Homeدورية من أمن الدولة تداهم في هذه الأثناء منزل رياض سلامة في الرابيةخبر عاجل دورية من أمن الدولة تداهم في هذه الأثناء منزل رياض سلامة في الرابية By admin 06/21/2022 شارك دورية من أمن الدولة تداهم في هذه الأثناء منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بإشارة من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وتنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أمنالأثناءالدولةالرابيةتداهمخبردوريةرياضسلامةعاجلمنزل شارك
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