مجلس الأمن الروسي: سنرد في على الحظر الذي فرضته ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينغراد

مجلس الأمن الروسي: سنرد في على الحظر الذي فرضته ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينغراد

سكرتير مجلس الأمن الروسي: سنرد في أقرب وقت على الحظر الذي فرضته ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينغراد