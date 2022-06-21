Homeمجلس الأمن الروسي: سنرد في على الحظر الذي فرضته ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينغرادخبر عاجل مجلس الأمن الروسي: سنرد في على الحظر الذي فرضته ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينغراد By admin 06/21/2022 شارك سكرتير مجلس الأمن الروسي: سنرد في أقرب وقت على الحظر الذي فرضته ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينغراد مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الأمنالبضائعالحظرالذيالروسيخبرسنردعاجلعبورفرضتهكالينينغرادليتوانيامجلس شارك
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