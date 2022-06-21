إيران: الأمن اعتقل قبل فترة “جواسيس” للموساد كانوا بصدد اغتيال علماء نوويين

إيران: الأمن اعتقل قبل فترة “جواسيس” للموساد كانوا بصدد اغتيال علماء نوويين

السلطة القضائية الإيرانية: الأمن اعتقل قبل فترة “جواسيس” للموساد الإسرائيلي في محافظة سيستان وبلوشستان “كانوا بصدد اغتيال علماء نوويين”