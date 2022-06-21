Homeإيران: الأمن اعتقل قبل فترة “جواسيس” للموساد كانوا بصدد اغتيال علماء نوويينخبر عاجل إيران: الأمن اعتقل قبل فترة “جواسيس” للموساد كانوا بصدد اغتيال علماء نوويين By admin 06/21/2022 شارك السلطة القضائية الإيرانية: الأمن اعتقل قبل فترة “جواسيس” للموساد الإسرائيلي في محافظة سيستان وبلوشستان “كانوا بصدد اغتيال علماء نوويين” مواضيع متعلقة مجلس الأمن الروسي: سنرد في على الحظر الذي فرضته ليتوانيا على… 06/21/2022 روسيا، طائرة من طراز An-2 اختفت عن الرادار اليوم الثلاثاء 06/21/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إيراناعتقلاغتيالالأمنبصددجواسيسخبرعاجلعلماءفترةقبلكانواللموسادنوويين شارك
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