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إيران: الأمن اعتقل قبل فترة “جواسيس” للموساد كانوا بصدد اغتيال علماء نوويين

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السلطة القضائية الإيرانية: الأمن اعتقل قبل فترة “جواسيس” للموساد الإسرائيلي في محافظة سيستان وبلوشستان “كانوا بصدد اغتيال علماء نوويين”

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