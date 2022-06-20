Homeالخطوط الجوية السعودية: إنزلاق طائرة بوينج متجهة من الرياض إلى الفلبينخبر عاجل الخطوط الجوية السعودية: إنزلاق طائرة بوينج متجهة من الرياض إلى الفلبين By admin 06/20/2022 شارك الخطوط الجوية السعودية: إنزلاق طائرة بوينج 777 متجهة من الرياض إلى العاصمة الفلبينية خارج مسارها وإنزال ركابها وطاقمها دون إصابات مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إنزلاقالجويةالخطوطالرياضالسعوديةالفلبينبوينجخبرطائرةعاجلمتجهة شارك
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