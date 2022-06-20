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الخطوط الجوية السعودية: إنزلاق طائرة بوينج متجهة من الرياض إلى الفلبين

By admin



الخطوط الجوية السعودية: إنزلاق طائرة بوينج 777 متجهة من الرياض إلى العاصمة الفلبينية خارج مسارها وإنزال ركابها وطاقمها دون إصابات

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