الخطوط الجوية السعودية: إنزلاق طائرة بوينج متجهة من الرياض إلى الفلبين

الخطوط الجوية السعودية: إنزلاق طائرة بوينج متجهة من الرياض إلى الفلبين

الخطوط الجوية السعودية: إنزلاق طائرة بوينج 777 متجهة من الرياض إلى العاصمة الفلبينية خارج مسارها وإنزال ركابها وطاقمها دون إصابات