Homeأ.ف.ب.: تحالف ماكرون يحصل على 245 مقعدا بالبرلمان مقابل 135 لتحالف اليسار و89 لأقصى اليمينخبر عاجل أ.ف.ب.: تحالف ماكرون يحصل على 245 مقعدا بالبرلمان مقابل 135 لتحالف اليسار و89 لأقصى اليمين By admin 06/20/2022 شارك أ.ف.ب عن الداخلية الفرنسية: تحالف ماكرون يحصل على 245 مقعدا بالبرلمان مقابل 135 لتحالف اليسار و89 لأقصى اليمين مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أ.ف.ب:اليساراليمينبالبرلمانتحالفخبرعاجللأقصىلتحالفماكرونمقابلمقعدايحصل شارك
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