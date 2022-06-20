أ.ف.ب.: تحالف ماكرون يحصل على 245 مقعدا بالبرلمان مقابل 135 لتحالف اليسار و89 لأقصى اليمين

أ.ف.ب.: تحالف ماكرون يحصل على 245 مقعدا بالبرلمان مقابل 135 لتحالف اليسار و89 لأقصى اليمين

أ.ف.ب عن الداخلية الفرنسية: تحالف ماكرون يحصل على 245 مقعدا بالبرلمان مقابل 135 لتحالف اليسار و89 لأقصى اليمين