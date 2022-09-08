Homeوزارة الصحة: 307 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 307 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 09/08/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “307 إصابات جديده بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1212025، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة الراعي من عيناتا: لبنان أرض العنفوان والصمود والإيمان 09/08/2022 إحالة عناصر خلية إرهابية على القضاء المختص 09/08/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصاباتالصحةالوفيات؟بكوروناعاجللبنانماذاوزارة شارك
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