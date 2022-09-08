وزارة الصحة: 307 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 307 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “307 إصابات جديده بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1212025، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.