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لبنان

وزارة الصحة: 307 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedro


أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “307 إصابات  جديده  بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1212025، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.

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