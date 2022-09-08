Cedar News
أخبار لبنان والعالم


لبنان

إحالة عناصر خلية إرهابية على القضاء المختص

By cedro


صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، عناصر خلية إرهابية أُوقفوا في إحدى بلدات البقاع الغربي بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها المديرية في المنطقة المذكورة، حيث ضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، وقد تبين ارتباط أفرادها بإحدى التنظيمات الإرهابية، وتنفيذهم رمايات وتدريبات عسكرية في جرود المنطقة، وتخطيطهم لضرب مراكز عسكرية وتبادلهم صوراً جوية لتلك المراكز، ويُديرهم أحد الأشخاص الموجودين خارج الأراضي اللبنانية.

مواضيع متعلقة

نقابة اصحاب المستشفيات دانت الاعتداء على احد الاطباء وطالبت…

توقيف أشخاص لتشكيلهم عصابة سرقة مادة المازوت في البداوي

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
لبنان

الراعي من عيناتا: لبنان أرض العنفوان والصمود والإيمان

لبنان

وزارة الصحة: 307 إصابات جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

لبنان

افتتاح معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة النظيفة في بيروت

لبنان

النائب الحوت استقبل المرشح لرئاسة الجمهورية زياد حايك

لبنان

“MCCAFE” أعلن عن الفائزة في مسابقةHOLIDAY CUP DESIGN

لبنان

جريح في حادث سير على طريق بخعون ـ الضنية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

حريق في منطقة الحضيرة في المتن

أبو حيدر جال في مكتبات في صيدا وسطر 3 محاضر ضبط في حقها

نديم الجميّل: ما يجري مع القاضي بيطار هرطقة دستورية والازمة…

تيننتي عن حادث السير بين دراجة نارية وآلية لليونيفيل: خالص…

حنكش: تعيين قاض رديف للقاضي بيطار امر مرفوض وما بيقطع

1 من 536

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More