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افتتاح معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة النظيفة في بيروت

By cedar


تم مساء أمس افتتاح معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة النظيفة في بيروت، وهو أول معرض للطاقة النظيفة والمتجددة في لبنان والمشرق. 
المعرض الذي يشارك فيه أكثر من عشرين شركة متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، يشمل مؤتمرا يتحدث فيه ثلاثون خبيرا ومتخصصا من لبنان والخارج.
يهدف المعرض إلى تشبيك المختصين بين بعضهم البعض، وتوعية الجمهور حول حلول الطاقة النظيفة، حيث يشارك فيه أصحاب كبرى الوكالات المختصة بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ويعرض لأبرز التكنولوجيات والعلامات التجارية في الأسواق.
 
وكانت قد غصت قاعات المعرض في نادي بيروت لليخوت، في خليج الزيتونة، وسط مدينة بيروت بالمشاركين من المهندسين والمختصين والمواطنين، وبدأ المؤتمر فعالياته في جلسة شارك فيها نقيب المهندسين في الشمال بهاء حرب وعميد معهد الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية فواز العمر، وإبراهيم الملاح عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين.
 
ودار موضوع الجلسة حول ضرورة إيجاد صناعة وطنية للطاقة النظيفة في لبنان، من أجل اشباع السوق الداخلية بصناعة محلية ذات جودة وقدرة تنافسية عالية، ولتخفيض العجز في الميزان التجاري في سلعة استراتيجية.
 
ثم استكمل المعرض والمؤتمر أعمالهما بجلسة حول موضوع كفاءة الطاقة النظيفة في المنشآت، المؤسسات والمنازل، من خلال أساتذة جامعيين من كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في بيروت وكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية.
 
ويستكمل المعرض والمؤتمر أعمالهما يومي الخميس والجمعة 8 و9 أيلول 2022 من الساعة الثالثة عصرا وحتى التاسعة مساء في نادي بيروت لليخوت.
 
يذكر أن دخول المواطنين إلى المعرض مجاني.

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