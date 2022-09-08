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النائب الحوت استقبل المرشح لرئاسة الجمهورية زياد حايك

By cedar


استقبل النائب عماد الحوت المرشح لرئاسة الجمهورية النائب عماد الحوت زياد حايك.
وتم في خلال اللقاء، استعراض الرؤية السياسية والاقتصادية للأستاذ حايك ودوافع ترشحه في هذه المرحلة، بحسب بيان لمكتب الحوت.
 
وثمن النائب الحوت خطوة الترشح انطلاقا من برنامج ورؤية واضحين، معتبرا “أن رؤية الأستاذ حايك تتوافق مع المعايير التي وضعتها الجماعة لنفسها لاختيار رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على استمرار التواصل في مرحلة تنضيج الأسماء”، متمنيا للأستاذ حايك التوفيق في مسار الترشيح.

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