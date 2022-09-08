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“MCCAFE” أعلن عن الفائزة في مسابقةHOLIDAY CUP DESIGN

By cedar


أعلن McCafé، المعروف عالميًا بأنّه الوجهة المفضلة لتناول القهوة البسيطة ذات المذاق الرائع، “فوز الطالبة رؤى الزغبي من جامعة رفيق الحريري في مسابقة 2022 McCafé Holiday Cup design competition . وقد أقيم احتفال في فندق “Bossa Nova” الذي تحوّل الى ارض العجائب،  تماشا مع روح العطلة الشتوية فدخل الحاضرون في أجواء الاعياد، وشارك فيه الطلاب الذين تأهلوا للمرحلة النهائيّة واعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن شركاء McCafe  وفريق عمله”.

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وأطلقت مسابقة The Holiday Cup design  الـ”Graphic Design”   في محاولة لتزويد الموهوبين في لبنان منصة يمكنهم عبرها التعبير عن شغفهم في التصميم والقهوة وايصال موهبتهم الى جمهور كبير اذ سيعتمد التصميم الرابح على أكواب “McCafe” في كل فروعه في لبنان خلال فصل الشتاء.

واعتبرت الزغبي، وهي الفائزة بالجائزة هذا العام، انّ “هذا المستوى من العرض مذهل للغاية فهي المرة الأولى التي أحظى فيها باهتمام كبير لعملي، كما أنني فزت برحلة لشخصين الى اسطنبول، وهي المدينة المشهورة بثقافة القهوة، بالاضافة الى امكان حصولي على قهوة مجانا لمدة سنة من فروع McCafe كافّة”.

وقد أعطيت الفرصة لجميع طلاب الـ”Graphic Design” للمشاركة في هذه المسابقة، ولكن تأهّل 59 طالبًا من: الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ALBA)، وجامعة الروح القدس – الكسليك (USEK)، والجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، والجامعة الأنطونية، والجامعة اللبنانية الكندية (LCU)، وجامعة رفيق الحريري، الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) والجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT).

بعدها، اختارت لجنة التحكيم المؤلفة من أشخاص ذوي خبرة في مجالاتهم  5 طلاب للتأهل للنهائيات وسمحت لهم خلال الاحتفال بتقديم افكارهم وشرحها قبل اختيار الفائز. وتألّفت اللجنة من: المدير العام لشركة A&A “Ayache & Associates” جو عياش، المديرة الابداعية في شركة FP7 روزي معلّم، مديرة التسويق في McDonalds  لينا علي احمد صادق، فرانسيسكا فينشانتي من “بيكاسو” والممثل والكوميدي ايلي الشمالي.

وعلّقت صادق على المسابقة قائلة: “لقد كانت منافسة دقيقة بفضل التصاميم الرائعة، ولذلك فقد وجدنا صعوبة في اختيار الأفضل، ولكن تصميم الزغبي يشبه “McCafe” بشكل كبير. من هنا بتنا متأكّدين أننا سنمضي قدما في هذه المسابقة لتقام سنويّا. نهنّئ جميع المشاركين على آدائهم الجيّد”.

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