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لبنان

حريق في منطقة الحضيرة في المتن

By cedar
iran fire

شب منذ بعض الوقت حريق في منطقة الحضيرة في المتن الشمالي ، يخشى أن يمتد الى منطقة المطيلب. ويناشد رئيس بلديتها بول شديد  الدفاع المدني التدخل لمحاصرة النيران.

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