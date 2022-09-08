شب منذ بعض الوقت حريق في منطقة الحضيرة في المتن الشمالي ، يخشى أن يمتد الى منطقة المطيلب. ويناشد رئيس بلديتها بول شديد الدفاع المدني التدخل لمحاصرة النيران.

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