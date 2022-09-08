Homeحريق في منطقة الحضيرة في المتنلبنان حريق في منطقة الحضيرة في المتن By cedar 09/08/2022 شارك شب منذ بعض الوقت حريق في منطقة الحضيرة في المتن الشمالي ، يخشى أن يمتد الى منطقة المطيلب. ويناشد رئيس بلديتها بول شديد الدفاع المدني التدخل لمحاصرة النيران. مواضيع متعلقة جريح في حادث سير على طريق بخعون ـ الضنية 09/08/2022 أبو حيدر جال في مكتبات في صيدا وسطر 3 محاضر ضبط في حقها 09/08/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الحضيرةالمتنحريقعاجللبنانمنطقة شارك
Comments are closed.