Cedar News
أخبار لبنان والعالم


لبنان

نديم الجميّل: ما يجري مع القاضي بيطار هرطقة دستورية والازمة مع القوات بدأت منذ انتخاب الرئيس عون

By cedar


  اعتبر النائب نديم الجميّل في حديث لـ”تلفزيون لبنان”، أن “ما يجري مع القاضي بيطار هو هرطقة دستورية ومشروع مُمنهج لفرط مؤسسات الدولة، وليس بهذه الطريقة نبني دولة”، وقال: “لا يريدون القاضي بيطار. فليصدر قرار صريح بإقالته من دون القيام بإزدواجية المعايير. وهنا أحمّل المسؤولية لوزير العدل الذي يقضي على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وهذا الموقف سيؤدي الى تدهور كامل ودمار المؤسسات وخصوصا القضاء، وسنصل الى موقع لن نتمكن من الخروج منه”.

مواضيع متعلقة

أبو حيدر جال في مكتبات في صيدا وسطر 3 محاضر ضبط في حقها

تيننتي عن حادث السير بين دراجة نارية وآلية لليونيفيل: خالص…

وعن علاقات “حزب الكتائب” مع “حزب القوات اللبنانية” قال: “إجمالاً العلاقات كانت جيّدة، أما في الانتخابات، فغير موضوع، وكل فريق كانت له تحالفاته ونظرته الخاصة للأمور. في الأمور الاستراتيجية لا خلاف أبداً. أما الأزمة فبدأت مع انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وقد اعتبرت الكتائب يومها أن وصول ميشال عون يعني أيضاً انتخاب حزب الله”.

اضاف: “اليوم، علينا تغيير النهج الذي يمثله الرئيس الحالي، لأن الاستمرار بهذا النهج سيؤدي الى تدهور الأوضاع بطريقة أسرع و أوسع و سنذهب الى مواجهة العالم الحرّ”. ودعا “القوى كافة الى تغيير هذا المسار التدميري”، وقال: “أريد رئيسا يدعو الى طاولة حوار جدية وليس كما حصل أيام رئيس الجمهورية ميشال سليمان. كلهم نكسوا بالوعد. وعندما أصر الرئيس سليمان على المطالبة باستراتيجية دفاعية وتنفيذ البيان، أرسلوا له صاروخين، واحد أصاب القصر والآخر الى جانب القصر. اليوم هوية لبنان في خطر و مستقبل أولادنا بخطر أيضاً”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
لبنان

حنكش: تعيين قاض رديف للقاضي بيطار امر مرفوض وما بيقطع

لبنان

جعجع: تعيين محقق عدلي اخر في قضية تفجير المرفأ هرطقة أخلاقية بالدرجة الأولى وقانونية…

لبنان

تعميم لميقاتي بشأن ممارسة مهنة الطوبوغرافيا

لبنان

تقي الدين: على وزير الصحة وإدارة المستشفيات التعاطي بجدية في تأمين الدواء لمرضى…

لبنان


بو عاصي: مشروع الالتفاف على القاضي البيطار مدان بكل المقاييس

لبنان

محفوظ التقى وفد أهالي الطلاب في الخارج: ندعو الحكومة الى تفهم مطالبهم وتلافي الفوضى

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

متحدون وصرخة محامين: انتهاء المهلة الممنوحة للدولة عن طلب…

جريج: الإجراءاتٍ في ملفِ المرفأ مَعْصِيَةٍ بحقِ العدالةْ…

القاضي عبود لأهالي ضحايا 4 آب: القرار اتُّخذ وعمل القاضي…

شركة تاتش تحذّر.. والموضوع داخلي

هوكشتاين سيزور لبنان يوم غد ومدة الزيارة لن تتجاوز الساعتين

1 من 534

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More