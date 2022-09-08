هوكشتاين سيزور لبنان يوم غد ومدة الزيارة لن تتجاوز الساعتين

هوكشتاين سيزور لبنان يوم غد ومدة الزيارة لن تتجاوز الساعتين

هوكشتاين سيزور لبنان يوم غد ومدة الزيارة لن تتجاوز الساعتين ويتم حاليًا تحديد المواعيد مع كبار المسؤولين (LBCI)