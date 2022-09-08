Homeهوكشتاين سيزور لبنان يوم غد ومدة الزيارة لن تتجاوز الساعتينلبنان هوكشتاين سيزور لبنان يوم غد ومدة الزيارة لن تتجاوز الساعتين By admin 09/08/2022 شارك هوكشتاين سيزور لبنان يوم غد ومدة الزيارة لن تتجاوز الساعتين ويتم حاليًا تحديد المواعيد مع كبار المسؤولين (LBCI) مواضيع متعلقة بالجرم المشهود.. عصابة سرقة بطريقة احتيالية تستهدف تجار… 09/08/2022 يوم اهدني لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون 09/08/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الزيارةالساعتينتتجاوزسيزورلبنانهوكشتاينومدةيوم شارك
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