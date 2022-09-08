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بالجرم المشهود.. عصابة سرقة بطريقة احتيالية تستهدف تجار المواد الغذائية .. تفاصيل

By admin



في إطار المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال، توافرت معلومات عن وجود شبكة تنفّذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية تستهدف الشركات والمحلات التجارية وبخاصة التي تقوم بتجارة المواد الغذائية. كان آخرها بتاريخ 13-8-2022، حيث تمكّن أفرادها من إيهام أحد التجار برغبتهم بشراء كمية كبيرة من زيت دوار الشمس، ولدى ملاقاته وتفريغ قسم من الطلبية، أقدموا على سرقة البضاعة والفرار دون تسديد ثمنها والتي تقدر قيمتها بحوالى /7,800/ $.

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نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة الى كشف هوية أفرادها، وهم:

  • ش. ش. (مواليد عام 1988، سوري) الرأس المدبر، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة واحتيال.
  • د. ع. (مواليد عام 1989، سوري)
  • ع. ع. (مواليد عام 2006، سوري)

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

 بتاريخ 2-9-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم في محلة برج حمود بالجرم المشهود خلال قيامهم بتنفيذ عملية سرقة مماثلة لتاجر زيت، كما تم ضبط سيارة الاول ودراجة آلية عائدة للثاني.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية تستهدف تجار مواد غذائية، وبقيامهم ببيع المسروقات.

حجزت السيارة والدراجة الآلية المستخدمتَيْن بعمليات السرقة، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.

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