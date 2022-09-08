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يوم اهدني لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون

By cedar


أمضت ملكة جمال لبنان 2022 ياسمينا زيتون يوماً اهدنياً مميزاً بعد مشاركتها في نشاط لمركز الشمال “للتوحد” .

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وزارت سيدة الحصن في اهدن ومرت على ساحة الميدان وقصدت محمية اهدن،  وغرست في غابة الفنون شجيرة أرز من مشتل المحمية ، وقدمت لها مديرة المحمية سندرا كوسا بعض التذكارات .

واختتمت جولتها بزيارة دارة النائب طوني فرنجية في اهدن وبلقاء مع رئيسة جمعية ” دنيانا ” لين زيدان فرنجية .

وابدت الملكة “اعجابها الشديد بهذا المصيف الذي يشكل متنفساً للمصطافين والزوار والسياح بتنوع معالمه وغناه.”

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