يوم اهدني لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون
أمضت ملكة جمال لبنان 2022 ياسمينا زيتون يوماً اهدنياً مميزاً بعد مشاركتها في نشاط لمركز الشمال “للتوحد” .
وزارت سيدة الحصن في اهدن ومرت على ساحة الميدان وقصدت محمية اهدن، وغرست في غابة الفنون شجيرة أرز من مشتل المحمية ، وقدمت لها مديرة المحمية سندرا كوسا بعض التذكارات .
واختتمت جولتها بزيارة دارة النائب طوني فرنجية في اهدن وبلقاء مع رئيسة جمعية ” دنيانا ” لين زيدان فرنجية .
وابدت الملكة “اعجابها الشديد بهذا المصيف الذي يشكل متنفساً للمصطافين والزوار والسياح بتنوع معالمه وغناه.”
Comments are closed.