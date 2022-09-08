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توثيق شهادة “ابو شكور” على محاولة العدو نهب المتحف الوطني ودور الامير موريس شهاب في الذود عن موجوداته

By cedar


التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم السيد جرجي نجيم “ابو شكور ”   الرجل الذي يبلغ من العمر 90 عاما، لتوثيق شهادته على مرحلة مهمة من تاريخ المتحف الوطني تم فيها حفظ جزء كبير من الموروث الأثري الذي كان محفوظًا في المتحف من احتمالات الاستيلاء عليه .

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وقد استمع الوزير خلال جلسة تم تصويرها في حضور السيدة ريما شحادة الى شهادة “ابو شكور” الذي فند للوزير “الجهود التي قام بها المرحوم الامير موريس شهاب والذي كان مؤتمنا حينها على المتحف الوطني لحفظ الاثار من  محاولات النهب التي قام بها العدو الاسرائيلي بمعرض اجتياحه للعاصمة بيروت”.

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