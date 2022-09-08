Homeقتيل و9 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعةلبنان قتيل و9 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة By admin 09/08/2022 شارك أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيل و9 جرحى في 6 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية. مواضيع متعلقة سيناريو عوني معد سلفا لما بعد بعبدا 09/08/2022 بري وميقاتي وباسيل وجعجع وجنبلاط وفرنجية ارتدوا «البزات… 09/08/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةسيرعاجلقتيللبنان شارك
Comments are closed.