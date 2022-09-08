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لبنان

قتيل و9 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة

By admin


أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيل و9 جرحى في 6 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية.

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