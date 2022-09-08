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النهار: قوّة من مخابرات الجيش تدهم في هذه الأثناء منزل الشيخ م.م. في حورتعلا

By admin


“النهار”: قوّة من مخابرات الجيش تدهم في هذه الأثناء منزل الشيخ م.م. في بلدة حورتعلا من دون معرفة الأسباب

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