النهار: قوّة من مخابرات الجيش تدهم في هذه الأثناء منزل الشيخ م.م. في حورتعلا

النهار: قوّة من مخابرات الجيش تدهم في هذه الأثناء منزل الشيخ م.م. في حورتعلا

“النهار”: قوّة من مخابرات الجيش تدهم في هذه الأثناء منزل الشيخ م.م. في بلدة حورتعلا من دون معرفة الأسباب