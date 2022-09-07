Homeبدر: تعيين محقق عدلي رديف سيفتح ابواب الفوضىلبنان بدر: تعيين محقق عدلي رديف سيفتح ابواب الفوضى By cedro 09/07/2022 شارك مغرد النائب نبيل بدر عبر “تويتر”: “محقق عدلي موجود ومطلوب تنحيه. مجلس قضاء أعلى مع وزير عدل يقرران تعيين محقق عدلي آخر رديف في نفس الملف. ستفتح أبواب الفوضى والتضارب بين قرارات القاضيين نفسهما”. مواضيع متعلقة الخارجية دانت الاعتداءات الاسرائيلية على مطاري دمشق وحلب:… 09/07/2022 الصادق: يجب محاسبة كل وزير يطيح بالقانون من اجل مصالح اخرى 09/07/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. ابوابالفوضىبدرتعيينرديفسيفتحعاجلعدليلبنانمحقق شارك
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