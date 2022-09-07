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وفاة العميد الركن المتقاعد امين العياص.. ونعي من قيادة الجيش

By admin


تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد امين العياص، الذي توفي بتاريخ 6 /9 /2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

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  • من مواليد: 01 /07 /1937- الجاهلية – الشوف.
  • تطوّع في الجيش بتاريخ 09 /10 /1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 14 /09 /1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 01 /01 /1990.
  • حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
  • متأهل وله /3/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 8 /9 /2022 الساعة 7.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الجاهلية – الشوف، حيث يُقام المأتم الساعة 12.00 في دار البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 9 /9 /2022 اعتباراً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في الطابق العلوي لدار البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 11 /9 /2022 اعتباراً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة الاجتماعية – الشويفات – حي العمروسية أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

  • زوجته ربيعة الحلبي 416683/ 70
  • ابنته سوسن 049738/ 70
  • ابنته سمر 830090/ 03

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