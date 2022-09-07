Homeحريق في الوادي بين السكسكية والصرفندلبنان حريق في الوادي بين السكسكية والصرفند By cedro 09/07/2022 شارك اندلع حريق كبير في الوادي بين السكسكية والصرفند، وتعمل فرق الدفاع المدني في محاولة للوصول الى النيران واخمادها. مواضيع متعلقة وفاة العميد الركن المتقاعد امين العياص.. ونعي من قيادة الجيش 09/07/2022 ردا على مقتل ابنهم.. شبان من آل طراف أضرموا النار في دراجة… 09/07/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. السكسكيةالواديحريقعاجللبنانوالصرفند شارك
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