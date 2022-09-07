حريق في الوادي بين السكسكية والصرفند

اندلع حريق كبير في الوادي بين السكسكية والصرفند، وتعمل فرق الدفاع المدني في محاولة للوصول الى النيران واخمادها.

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