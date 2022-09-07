Homeبالصور: حريق داخل غرفة لعمال سوريين في عانوتلبنان بالصور: حريق داخل غرفة لعمال سوريين في عانوت By admin 09/07/2022 شارك اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٠:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٠٧ حريقاً شب داخل غرفة يقطنها عمال سوريين في عانوت-الشوف.وقد اقتصرت الاضرار على الماديات. مواضيع متعلقة جعجع: بو حبيب وبإيعاز من مرجعيته يلعب دور وزير خارجية… 09/07/2022 هوكشتاين ألغى زيارته للبنان والمنطقة قادمة على تصعيد خطر… 09/07/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. بالصورحريقسوريينعانوتغرفةلبنانلعمال شارك
Comments are closed.