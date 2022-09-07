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بالصور: حريق داخل غرفة لعمال سوريين في عانوت

By admin


‏اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٠:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٠٧ حريقاً شب داخل غرفة يقطنها عمال سوريين في عانوت-الشوف.
‏وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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