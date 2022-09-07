بالصور: حريق داخل غرفة لعمال سوريين في عانوت

‏اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٠:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٠٧ حريقاً شب داخل غرفة يقطنها عمال سوريين في عانوت-الشوف.

‏وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.