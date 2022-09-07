Homeزياد أسود: لم أتبلغ قرار فصلي من التيار الوطني الحرلبنان زياد أسود: لم أتبلغ قرار فصلي من التيار الوطني الحر By admin 09/07/2022 شارك زياد أسود ل“الجديد“: لم أتبلغ قرار فصلي من التيار الوطني الحر وتواصلي مع قيادة التيار مقطوع منذ أكثر من 7 اشهر مواضيع متعلقة جعجع: بو حبيب وبإيعاز من مرجعيته يلعب دور وزير خارجية… 09/07/2022 بالصور: حريق داخل غرفة لعمال سوريين في عانوت 09/07/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أتبلغأسودالتيارالحرالوطنيزيادفصليقرارلبنان شارك
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