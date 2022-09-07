زياد أسود: لم أتبلغ قرار فصلي من التيار الوطني الحر

زياد أسود ل“الجديد“: لم أتبلغ قرار فصلي من التيار الوطني الحر وتواصلي مع قيادة التيار مقطوع منذ أكثر من 7 اشهر

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