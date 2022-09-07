Cedar News
أخبار لبنان والعالم


لبنان

زياد أسود: لم أتبلغ قرار فصلي من التيار الوطني الحر

By admin


زياد أسود لالجديد“: لم أتبلغ قرار فصلي من التيار الوطني الحر وتواصلي مع قيادة التيار مقطوع منذ أكثر من 7 اشهر

مواضيع متعلقة

جعجع‬⁩: بو حبيب وبإيعاز من مرجعيته يلعب دور وزير خارجية…

بالصور: حريق داخل غرفة لعمال سوريين في عانوت

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
لبنان

هوكشتاين ألغى زيارته للبنان والمنطقة قادمة على تصعيد خطر (الديار)

لبنان

القبض على متحرش بفتاة قاص‎ـر في احد المنتجعات السياحية (بيان لقوى الامن)

لبنان

 تحالف “متحدون”: الموافقة على تعيين قاض رديف لبت الملفات الملحة منها…

لبنان

المطارنة الموارنة: للاسراع في تأليف حكومة وانجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده

لبنان

توضيح من الخارجية حول التجديد لليونيفيل: لبنان يحترم كل قرارات مجلس الأمن

لبنان

سامي الجميل: البلديات تختنق

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

معوض:  تعيين بديل عن البيطار تدمير لاستقلالية القضاء

لجنة المتعاقدين في الأساسي وحراك المتعاقدين في الثانوي: لن…

بالفيديو: عملية تشليح فاشلة على طريق المطار

توقيف مروّج مخدّرات ينشط في بيروت وجبل لبنان وضبط أسلحة…

غياث يزبك: مهما تَجبّر جبران العهد مثل الفخّار لا يُجبر

1 من 526

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More