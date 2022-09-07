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لبنان

هوكشتاين ألغى زيارته للبنان والمنطقة قادمة على تصعيد خطر (الديار)

By admin


أكدت مصادر موثوقة لل”الديار” إلغاء الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري بين لبنان و”إسرائيل” آموس هوكشتاين زيارته المقررة لبيروت، والتي أعلنت عنها دوائر القصر الجمهوري في بعبدا الاسبوع الفائت. ويأتي هذا التطور وسط ترقب وقلق من تطورات دراماتيكية في الجبهة الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة.

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وأضافت المصادر نفسها، أن أيلول سوف يشهد بشكل شبه مؤكد تصعيد في الجنوب وذلك لتحسين موقع لبنان التفاوضي مع العدو الإسرائيلي كما لعدم تفويت الفرصة الدولية المؤاتية على صعيد حاجة أوروبا للغاز في شرق المتوسط وانعكاساتها على إنهاء الصراع الحاصل حول حصة لبنان منه.

هذا وكشفت الديار أمس عن تقرير مرفوع من أحد الأجهزة الأمنية الى مرجعية رئاسية طلبات الاعلام الغربي في شأن استئجار آليات النقل المباشر، حيث لوحظ انتشار كثيف لها في أكثر من منطقة لبنانية منذ حوالي العشرة أيام دون ان تعرف الأسباب وراء ذلك. وفي هذا الاطار، عزت المصادر السبب لورود إشارات مقلقة عن لبنان وخاصة في ملف الترسيم البحري وإمكانية نشوب صراع عسكري محدود ام مفتوح في المنطقة.

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