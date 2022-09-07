Homeبالفيديو: عملية تشليح فاشلة على طريق المطارلبنان بالفيديو: عملية تشليح فاشلة على طريق المطار By admin 09/07/2022 شارك بتم التداول بنقطع فيديو على انه عملية تشليح فاشلة على طريق المطار. لمشاهدة الفيديو: مواضيع متعلقة توقيف مروّج مخدّرات ينشط في بيروت وجبل لبنان وضبط أسلحة… 09/07/2022 غياث يزبك: مهما تَجبّر جبران العهد مثل الفخّار لا يُجبر 09/07/2022 عملية تشليح فاشلة على طريق المطار pic.twitter.com/m96YjV57Z4— Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) September 7, 2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. المطاربالفيديوتشليحطريقعمليةفاشلةلبنان شارك
Comments are closed.