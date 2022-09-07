بالفيديو: عملية تشليح فاشلة على طريق المطار

بتم التداول بنقطع فيديو على انه عملية تشليح فاشلة على طريق المطار. لمشاهدة الفيديو:

عملية تشليح فاشلة على طريق المطار pic.twitter.com/m96YjV57Z4 — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) September 7, 2022