Homeقطع الطريق في الكرك – الفرزل احتجاجا على مقتل مواطن امس طعنا بالسكينلبنان قطع الطريق في الكرك – الفرزل احتجاجا على مقتل مواطن امس طعنا بالسكين By cedro 09/07/2022 شارك قطع أهالي الضحية ح . ط الذي توفي يوم امس طعنا بالسكين على يد سوري الطريق في هذه الاثناء ،بالقرب من سنتر الحمرا بلازا في الكرك – الفرزل احتجاجا على مقتله. مواضيع متعلقة بالفيديو: عملية تشليح فاشلة على طريق المطار 09/07/2022 توقيف مروّج مخدّرات ينشط في بيروت وجبل لبنان وضبط أسلحة… 09/07/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. احتجاجاالطريقالفرزلالكركاللوتو اللبناني الإثنين 5-11-2018امسبالسكينطعناعاجلقطعلبنانمقتلمواطن شارك
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