قطع الطريق في الكرك – الفرزل احتجاجا على مقتل مواطن امس طعنا بالسكين

قطع الطريق في الكرك – الفرزل احتجاجا على مقتل مواطن امس طعنا بالسكين

قطع أهالي الضحية ح . ط الذي توفي يوم امس طعنا بالسكين على يد سوري الطريق في هذه الاثناء ،بالقرب من سنتر الحمرا بلازا في الكرك – الفرزل احتجاجا على مقتله.