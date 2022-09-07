Homeمصادر: الرئيس نجيب ميقاتي واهمأسرار مصادر: الرئيس نجيب ميقاتي واهم By admin 09/08/2022 شارك قالت مصادر متابعة إنه إذا كان الرئيس نجيب ميقاتي يراهن على أن تبقى الحكومة خاضعة له في حال الفراغ الرئاسي وأن الوزراء سيلبون دعواته لعقد جلسات حكومية موسعة أو ضيقة فهو واهم. مواضيع متعلقة الجيش: توقيف مطلوبين في بلدة حراجل 09/09/2022 الرئيس عون يلتقي الوسيط الأميركي هوكستين في قصر بعبدا 09/09/2022 نداء الوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالرئيسعاجللبنانمصادرميقاتينجيبواهم شارك
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