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لبنان

جبران باسيل يهدد بالفوضى؟

By admin


الديار – رد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على الحملات التي استهدفته ورئيس الجمهورية في الايام الماضية، مهددا بأن تبرر «الفوضى الدستورية فوضى دستورية مقابلة». وهو ما قرأته مصادر سياسية معارضة لباسيل على انه «تلويح ببقاء عون في القصر مع انتهاء ولايته في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة».

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واضافت المصادر في حديث ل»الديار»:»يعتقد باسيل انه وبرفع السقف والتهديد والوعيد يضغط على رئيس الحكومة المكلف والقوى الداعمة له للسير بالحكومة التي يريدها وعون. لكنهما مخطئان.. الحكومة ستتشكل في الربع ساعة الاخير من العهد ووفق رؤية ميقاتي وليس اي احد آخر».

وحتى ذلك الوقت، ستبقى الحكومة الحالية ورئيسها يسعيان لتمرير المرحلة التي تفصلنا عن نهاية العهد ب»التي هي احسن» وهذا ما بدا جليا من خلال الطروحات التي يتم التداول بها لانهاء اضراب القطاع العام وموظفي «اوجيرو» الذي بات يهدد بارتطام موجع خاصة مع انقطاع الاتصالات والانترنت لدى قسم كبير من المشتركين يوم امس الثلاثاء.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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