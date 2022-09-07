Homeاستئجار منازل في مناطق جبلية على خلفية حديث عن حرب مع إسرائيللبنان استئجار منازل في مناطق جبلية على خلفية حديث عن حرب مع إسرائيل By admin 09/07/2022 شارك تكاثرت في الأيام الماضية عملية استئجار المنازل في مناطق جبلية من قبل مواطنين مقيمين في منطقة تشكّل بيئة حاضنة لحزب “ممانع”، على خلفية تنامي الحديث عن حرب مع إسرائيل. مواضيع متعلقة “ميّاس” في America’s Got Galent في عرض… 09/07/2022 بالصور: مصر تكشف تفاصيل إنقاذ قارب هجرة غادر لبنان صارع… 09/07/2022 النهار مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إسرائيلاستئجارجبليةحديثحربخلفيةعاجللبنانمنازلمناطق شارك
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