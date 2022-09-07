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لبنان

استئجار منازل في مناطق جبلية على خلفية حديث عن حرب مع إسرائيل

By admin
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تكاثرت في الأيام الماضية عملية استئجار المنازل في مناطق جبلية من قبل مواطنين مقيمين في منطقة تشكّل بيئة حاضنة لحزب “ممانع”، على خلفية تنامي الحديث عن حرب مع إسرائيل.

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